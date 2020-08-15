Serinlemek istemişti... Genç polisin feci ölümü!
Kahramanmaraş’ta sıcaktan bunalan polis memuru, serinlemek için gölete daldı. Boğulma tehlikesi geçiren 27 yaşındaki genç polisin, hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Kahramanmaraş’ta serinlemek için baraj göletine giren 27 yaşındaki polis memuru Mehmet Aslan’dan acı haber geldi.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi, Klavuzlu Barajı’nda serinlemek isteyen polis memuru Mehmet Aslan, baraj göletine girdi.
Bir süre sonra göletten bağırma sesleri duyan çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekipleri, Aslan’ı sudan çıkardı.
Boğulma tehlikesi atlatan Aslan, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Genç polis memurunun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
Hayatını kaybeden Mehmet Aslan’ın Gaziantep Emniyeti’nde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.