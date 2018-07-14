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Serinlemek istedi canından oldu!

Bayburt merkeze bağlı Konursu köyündeki serinlemek için girdiği sulama göletinde boğulan 38 yaşındaki kişinin cesedi su altı arama ekiplerince çıkarıldı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:22
Serinlemek istedi canından oldu!

Bayburt'ta yüzmek için gölete giren bir kişi boğuldu. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Seydiyakup köyünde yaşayan Yavuz Ata (38), dün akşam yüzmek amacıyla komşu köyleri Konursu'daki sulama göletine geldi.

Ailesi, gecenin ilerleyen saatlerinde cep telefonundan ulaşamadıkları Ata'yı çevrede diğer köy sakinleriyle bir süre aradı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:22
  1. Bayburt
  2. Boğulma

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