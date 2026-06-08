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Yerel Serinlemek için nehre girmişti! 10 yaşındaki çocuk boğuldu
Yerel

Serinlemek için nehre girmişti! 10 yaşındaki çocuk boğuldu

Yeniakit Publisher
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Serinlemek için nehre girmişti! 10 yaşındaki çocuk boğuldu

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için nehre giren 10 yaşındaki Muhammet Umut Kızılkaya, akıntıya kapıldı.

Diyarbakır’da serinlemek için arkadaşlarıyla nehre giren 10 yaşındaki Muhammet Umut Kızılkaya’dan üzücü haber geldi.

 

Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Tanışık Mahallesi’nde meydana geldi. Muhammet Umut Kızılkaya (10), iki arkadaşı ile birlikte serinlemek için nehre girdi. Muhammet Umut Kızılkaya’nın akıntıya kapıldığını fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Mahalleliler tarafından sudan çıkartılan Umut’un hayatını kaybettiği belirlendi. Muhammet Umut Kızılkaya’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

 

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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