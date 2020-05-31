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Aktüel

Serinlemek için Kızılırmak’a giren çocuk boğuldu

Samsun’un Bafra ilçesinde yüzmek için Kızılırmak’a giren 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 19:34:53 -
Serinlemek için Kızılırmak’a giren çocuk boğuldu

Samsun’un Bafra ilçesinde yüzmek için Kızılırmak’a giren 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Olay, Seyhulaş Mahallesi Organize Sanayi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Atakan Duman 2 arkadaşı ile birlikte yüzmek için Kızılırmak’a girdiler. Akıntıya kapılan Atakan Duman suda kayboldu. Sudan çıkan arkadaşları jandarma ve 112 Acil servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma, 112 Acil Servis ekipleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Timi ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda gencin cesedi bulunarak sudan çıkartıldı. Olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Annesi, "seni ecel mi çağırdı" diye feryat etti.


Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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