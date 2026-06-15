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Yaşam Serinlemek için gölete girmişti! 19 yaşındaki Yusuf’tan acı haber
Yaşam

Serinlemek için gölete girmişti! 19 yaşındaki Yusuf’tan acı haber

Yeniakit Publisher
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Serinlemek için gölete girmişti! 19 yaşındaki Yusuf’tan acı haber

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Sakaryabaşı göletine giren 19 yaşındaki Yusuf Kızılkaya boğuldu...

Eskişehir’de sıcak havada serinlemek için gölete giren 19 yaşındaki Yusuf Kızılkaya hayatını kaybetti.

 

Çifteler ilçesinde Yusuf Kızılkaya, sıcak havada serinlemek için Sakarya Nehri’nin doğduğu Sakaryabaşı göletine gitti. Arkadaşlarıyla birlikte suya giren Kızılkaya’nın bir süre sonra çırpındığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Kızılkaya’nın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Kızılkaya’nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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