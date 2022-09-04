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Aktüel Serinlemek için gölete girmişlerdi! Acı haber
Aktüel

Serinlemek için gölete girmişlerdi! Acı haber

Adana'da serinlemek için sulama göletine giren Suriye uyruklu Ahmet Verde (18) ve kardeşi Abdurrahman Verde (15), yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 22:50:00 -
Serinlemek için gölete girmişlerdi! Acı haber

Adana'da serinlemek için sulama göletine giren Suriye uyruklu Ahmet Verde (18) ve kardeşi Abdurrahman Verde (15), hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Kılıçlı Mahallesi'nde yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte sulama için kullanılan gölete giren Ahmet ve Abdruhhman Verde kardeşler, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sualtı polisleri sevk edildi. Gölette arama çalışması başlatan dalgıç polisler, Verde kardeşlerin cesedini buldu. Sudan çıkartılan kardeşlerin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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