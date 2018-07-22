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Serinlemek için girdikleri gölet mezarları oldu!

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde serinlemek için gölete giren kişi boğularak can verdi.

22 Temmuz 2018 Pazar 16:17
Serinlemek için girdikleri gölet mezarları oldu!

Alınan bilgiye göre, Göynükbelen Mahallesi'nde serinlemek için üç arkadaşıyla Göynükbelen Göleti'ne giren Çetin Başay (35) bir süre sonra gözden kayboldu.

Daha sonra arkadaşları tarafından bulunup, sudan çıkarılan Başay'a, gölet kenarında hazır bekleyen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Buna rağmen kurtarılamayan Başay'ın cesedi, Orhaneli Devlet Hastanesine gönderildi.

Başay'ın, merkez Nilüfer ilçesindeki bir kasapta çalıştığı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 16:17
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