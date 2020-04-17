  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

Adana’da üniversite öğrencisi bir genç serinlemek için girdiği Göksu Nehri’nde boğuldu.

2020-04-17 22:16:18 -
Serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

Adana’da üniversite öğrencisi bir genç serinlemek için girdiği Göksu Nehri’nde boğuldu.


Olay, Tufanbeyli ilçesi Bolatpınar Mahallesi Göksu Nehri’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki Murat Ertuna, Çukurova Üniversitesi Tekstil Mühendisliği son sınıf öğrencisiydi. Okulların tatil edilmesiyle ailesinin yanına gitti. Sıcaklardan bunalan Ertuna serinlemek için Göksu Nehrine girdi. Akıntıya kapılan Ertuna boğuldu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmada Ertuna’nın cansız bedenini buldu. Ertuna’nın cesedi Tufanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Skoda Superb
Satılık 2017 model Skoda Superb

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı