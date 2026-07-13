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Yerel Serinlemek için girdiği Kızılırmak’ta can verdi
Yerel

Serinlemek için girdiği Kızılırmak’ta can verdi

Yeniakit Publisher
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Serinlemek için girdiği Kızılırmak’ta can verdi

Sivas’ta 23 yaşındaki genç serinlemek için girdiği Kızılırmak’ta hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas’ın Akkuzulu köyünde yaşandı. Serinlemek için Kızılırmak’a giren 23 yaşındaki Tarık Yıldız akıntıya kapıldı. Çevredekiler olayı fark ederek Yıldız’ı kurtarmak için suya atladı. Sudan çıkartılan Yıldız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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