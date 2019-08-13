Serinlemek için girdiği gölde kayboldu Bir arkadaşıyla İznik Gölü'ne açılarak yüzmek amacıyla tekneden suya atladıktan sonra kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı- Suda çırpınarak kaybolan genci kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı ise hastaneye kaldırıldı

BURSA (AA) - Bursa'da, serinlemek amacıyla İznik Gölü'ne girdikten sonra kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. Orhangazi ilçesinden İznik'e gelen Özcan Demirtaş (22) ve Oğuz Çelik, Müşküle Mahallesi sahilinden kayıkla göle açıldı. Bir süre sonra yüzmek için kayıktan göle atlayan Demirtaş'ın çırpındığını gören Çelik de suya girerek arkadaşını kurtarmaya çalıştı. Olayı gören sahildeki vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Çevredekiler tarafından bir süre sonra sudan yarı baygın çıkarılan Çelik, İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yalova'dan gelen deniz polisi su altı ekibi, İznik Jandarma Komutanlığı bot timi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince Demirtaş'ın bulunması için başlatılan çalışma sürüyor.

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