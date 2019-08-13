Serinlemek için girdiği gölde kayboldu

Bursa’nın İznik ilçesinde gölete giren 2 arkadaştan biri yarı baygın halde kurtarılırken, diğerini ise arama çalışmaları sürüyor.

Olay, İznik Gölü Müşküle Sahili açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi’den İznik’e gelen Özcan Demirtaş (22) ve Oğuz Çelik, sahilde arkadaşlarının kayığını aldı. Kıyıdan yaklaşık 30 metre açılan iki arkadaştan Demirtaş yüzmek için göle atladı. Atladığı kısmın derin olmasından dolayı Demirtaş’ın paniklediğini gören Çelik onu kurtarmak için göle atladı. İki gencin boğulma tehlikesi yaşadığını gören vatandaşlar kurtarmak için kayıkla gençlerin yanına gitti. Vatandaşlar, Çelik’i yarı baygın halde karaya getirdi. Gözden kaybolan Demirtaş’ı ise Yalova Deniz Polis, İznik İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve AFAD kayıp genci gölde arıyor.

Öte yandan olayı haber alıp, bölgeye gelen yakınları ise sinir krizleri geçirdi.