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Yerel

Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, serinlemek için baraja giren Mehmet Samet Avseren (22), can verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 23:23:00 -
Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla baraj kıyısına gelen Samet Avseren, serinlemek için girdiği suda bir süre sonra çırpınarak gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Dalgıçların yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından Avseren'in cansız bedenine ulaşıldı. Olayı duyup baraj kenarına gelen Avserenin yakınları ise cesedin çıkarıldığı anda gözyaşlarına boğularak sinir krizleri geçirdi. Sudan çıkarılan gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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