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Yerel Serinlemek için dereye girmişti! 20 yaşındaki genç akıntıya kapıldı
Yerel

Serinlemek için dereye girmişti! 20 yaşındaki genç akıntıya kapıldı

Yeniakit Publisher
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Serinlemek için dereye girmişti! 20 yaşındaki genç akıntıya kapıldı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Aksu Deresi’ne giren 20 yaşındaki Emir Temiz, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Sakarya’da serinlemek için dereye giren 20 yaşındaki Emir Temiz’den acı haber geldi.

 

Olay, Hendek’te bulunan Aksu Deresi’nde meydana geldi. Emir Temiz, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği derede bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sakarya Arama Kurtarma ekibinin de destekleriyle Temiz’i aramak için çalışma başlatıldı. Yapılan arama ve kurtarma çalışmalarının ardından Temiz’in cansız bedeni bulunarak, sudan çıkarıldı. Emir Temiz’in cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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