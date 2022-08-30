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Yerel Serinlemek için çaya girdi! 25 yaşındaki gençten acı haber
Yerel

Serinlemek için çaya girdi! 25 yaşındaki gençten acı haber

Mardin'in Midyat ilçesinde serinlemek için girdiği Beyazsu Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 18:59:00 - 2022-08-30 19:08:08
Serinlemek için çaya girdi! 25 yaşındaki gençten acı haber

Arkadaşlarıyla Beyazsu Çayı mevkisine piknik yapmaya giden Nusaybin Devlet Hastanesinde sağlık personeli Abdullah Alpaslan (25), serinlemek için çaya girdi.

Boğulma tehlikesi geçiren ve arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkarılan Alpaslan, kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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