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Yerel

Serinlemek için baraj gölüne giren gençlerin cansız bedenleri bulundu

Adıyaman'da serinlemek için Çat Barajı Göletine giren 18 ve 19 yaşlarındaki iki arkadaş boğularak yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 12:28:00 -
Serinlemek için baraj gölüne giren gençlerin cansız bedenleri bulundu

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde bulunan Çat Barajı Göletine serinlemek için giden iki arkadaş girdikleri baraj suyu içerisinde boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçesinde bulunan Çat Barajı Göletine serinlemek için giden Talha Açıkgöz (18) ve Hüseyin Cantürk (19), isimli iki arkadaş suya girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan ve yakınları tarafından kendilerinden haber alınamayan iki arkadaş için arama çalışması yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda her iki arkadaşın baraj göletinde olduğu belirlendi.

Cansız bedenleri polis dalgıç ekipleri çıkardı

Durum üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis dalgıç ekiplerinin çalışmaları sonucunda her iki arkadaşın cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Burada Talha Açıkgöz ve Hüseyin Cantürk’ün cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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