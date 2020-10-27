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Aktüel Serin ve yağışlı hava geliyor
Aktüel

Serin ve yağışlı hava geliyor

Türkiye yarından itibaren yağışlı hava sisteminin etkisine girecek - Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları, yağışlı sistemlerle birlikte batı bölgelerden başlayarak azalacak - Yağışlı sisteme ek olarak hafta sonu Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı hava sistemi ülke genelinde etkisini hissettirecek

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:42:24 -
Serin ve yağışlı hava geliyor

ANKARA (AA) - Türkiye, yarından itibaren yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek, sıcaklıklar batı bölgelerden başlayarak düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, serin ve yağışlı hava geliyor.

Yarın öğle saatlerinden sonra Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemiyle birlikte yurdun batı kesimleri yağışlı havanın etkisini hissedecek.

Hafta sonu ise söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın ülke genelinde etkili olması bekleniyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanakların, yarın öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de, perşembe günü Trakya ve Batı Akdeniz çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerle birlikte batı bölgelerden başlayarak azalacağı ve yurdun genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak tahmin ve uyarıların vatandaşlar ve yetkililer tarafından takip edilmesi önem taşıyor.

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