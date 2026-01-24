Serik'te gökyüzü adeta boşaldı! Köprüçayı Irmağı öfkeyle taştı

Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi’nde, Köprüçayı Irmağı’nın su seviyesinin yükselmesiyle birlikte taşkınlar meydana geldi. Irmak kenarında bulunan restoranların bazı bölümleri su altında kalırken, tarihi Aspendos Köprüsü’nden akan Köprüçayı’nın seviyesinin normalin çok üzerine çıktığı gözlendi. Taşkınlar nedeniyle çevredeki bazı tarım alanları da sular altında kaldı.

Çandır Mahallesi’nde ise D-400 karayolu üzerinde bulunan köprünün, sel sularıyla sürüklenen çalı ve çırpı atıkları nedeniyle tıkanması sonucu taşkın yaşandı. Köprünün tıkanmasıyla birlikte Çandır Mahallesi’ndeki bazı tarım arazileri sular altında kaldı. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, iş makineleriyle tıkanan köprünün açılması için bölgede çalışma başlattı. Aynı noktada, yol üzerinde sel suları içinde mahsur kalan bir kamyonet, DSİ’ye ait iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kümes hayvanları telef oldu

Kayaburnu Mahallesi’nde ise taşkın suları, portakal bahçesi içerisinde bulunan tek katlı bir evi bastı. Evde bulunan iki köpek sel suları nedeniyle mahsur kalırken, hayvanların kurtarılması için ekipler çalışma yaptı. Karıncalı Mahallesi’nde de bir evin kümesinin sular altında kalması sonucu bazı kümes hayvanları telef olurken bazıları bellerine kadar suyun içine giren sahipleri tarafnıdan kurtarıldı.

Araçlar yolda kaldı

Sağanak yağışın etkili olduğu bir diğer ilçe olan Aksu’da da tarım alanları ve seralar selden zarar gördü. Bazı evleri su basarken, ana arterlerde biriken yağmur suları nedeniyle araçlar ve personel servisleri yol ortasında kaldı. Bazı tarım arazilerinde ise taşkın sularının birikmesi sonucu ağaçların yarıya kadar suya gömüldüğü görüldü.

Bölgede yağışların ardından hasar tespit çalışmalarının yapılması beklenirken, ekiplerin taşkın yaşanan noktalardaki müdahaleleri sürüyor.