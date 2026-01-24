  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beyaz Saray'ın resmi hesabı paylaştı! Katil Amerika’nın bitmek bilmeyen iştahı! Gazze çamur ve soğuğa terk edildi! Gültekin yine bombaladı! CHP kendi elleriyle kendilerini çukura atıyorlar! Ana muhalefet liderisin, işine bak! Takıntılı eski sevgili Gözde’yi hayattan kopardı: Pusu kurdu, kovaladı, kurşun yağdırdı Tel Aviv'de büyük panik: Türkiye bizi kuşatacak AK Parti’den Özel’in skandal ‘Suriye’ açıklamasına tepki: Meseleyi yine yarım anlamış! Dolandırıcıların yeni hedefi yatırımcılar Marka ve patent tuzağı Gök deliniyor, fırtına kapıda! Meteoroloji'den kritik uyarı: Mecbur kalmadıkça dışarı adımınızı atmayın! ABD gemiyi havaya uçurdu! Görüntüler yayınlandı Din maskeli ihanet! Sözde “şeyh”ler PKK/SDG’ye dua kuyruğuna girdi
Yerel Serik'te gökyüzü adeta boşaldı! Köprüçayı Irmağı öfkeyle taştı
Yerel

Serik'te gökyüzü adeta boşaldı! Köprüçayı Irmağı öfkeyle taştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Serik'te gökyüzü adeta boşaldı! Köprüçayı Irmağı öfkeyle taştı

Antalya’nın Serik ilçesinde dün geceden itibaren etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, bölgede hayatı felç eden bir doğal afete dönüştü.

Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi’nde, Köprüçayı Irmağı’nın su seviyesinin yükselmesiyle birlikte taşkınlar meydana geldi. Irmak kenarında bulunan restoranların bazı bölümleri su altında kalırken, tarihi Aspendos Köprüsü’nden akan Köprüçayı’nın seviyesinin normalin çok üzerine çıktığı gözlendi. Taşkınlar nedeniyle çevredeki bazı tarım alanları da sular altında kaldı.

Çandır Mahallesi’nde ise D-400 karayolu üzerinde bulunan köprünün, sel sularıyla sürüklenen çalı ve çırpı atıkları nedeniyle tıkanması sonucu taşkın yaşandı. Köprünün tıkanmasıyla birlikte Çandır Mahallesi’ndeki bazı tarım arazileri sular altında kaldı. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, iş makineleriyle tıkanan köprünün açılması için bölgede çalışma başlattı. Aynı noktada, yol üzerinde sel suları içinde mahsur kalan bir kamyonet, DSİ’ye ait iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

 

Kümes hayvanları telef oldu

Kayaburnu Mahallesi’nde ise taşkın suları, portakal bahçesi içerisinde bulunan tek katlı bir evi bastı. Evde bulunan iki köpek sel suları nedeniyle mahsur kalırken, hayvanların kurtarılması için ekipler çalışma yaptı. Karıncalı Mahallesi’nde de bir evin kümesinin sular altında kalması sonucu bazı kümes hayvanları telef olurken bazıları bellerine kadar suyun içine giren sahipleri tarafnıdan kurtarıldı.

Araçlar yolda kaldı

Sağanak yağışın etkili olduğu bir diğer ilçe olan Aksu’da da tarım alanları ve seralar selden zarar gördü. Bazı evleri su basarken, ana arterlerde biriken yağmur suları nedeniyle araçlar ve personel servisleri yol ortasında kaldı. Bazı tarım arazilerinde ise taşkın sularının birikmesi sonucu ağaçların yarıya kadar suya gömüldüğü görüldü.

Bölgede yağışların ardından hasar tespit çalışmalarının yapılması beklenirken, ekiplerin taşkın yaşanan noktalardaki müdahaleleri sürüyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi! İşte kar yağışının olacağı iller
İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi! İşte kar yağışının olacağı iller

Aktüel

İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi! İşte kar yağışının olacağı iller

Japonya’da şiddetli kar yağışı can kaybına yol açtı! Ölü ve yaralılar var
Japonya’da şiddetli kar yağışı can kaybına yol açtı! Ölü ve yaralılar var

Dünya

Japonya’da şiddetli kar yağışı can kaybına yol açtı! Ölü ve yaralılar var

Pakistan'da kar yağışı felakete dönüştü: Çığ ve buzlanma 11 can aldı!
Pakistan'da kar yağışı felakete dönüştü: Çığ ve buzlanma 11 can aldı!

Dünya

Pakistan'da kar yağışı felakete dönüştü: Çığ ve buzlanma 11 can aldı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23