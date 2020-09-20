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Spor Serie A'da son şampiyon Juventus yeni sezonu galibiyetle açtı
Spor

Serie A'da son şampiyon Juventus yeni sezonu galibiyetle açtı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 23:55:23 -
Serie A'da son şampiyon Juventus yeni sezonu galibiyetle açtı

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu Juventus, 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında konuk ettiği Sampdoria'yı 3-0 yendi.

Yeni teknik direktörü Andrea Pirlo yönetiminde yeni sezonu üst üste 10. şampiyonluk hedefiyle açan Juventus, sezonun ilk haftasında evinde Sampdoria’yı konuk etti.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi takım, 13. dakikada yeni transferi Dejan Kulusevski ile 1-0 öne geçti.

İlk yarıyı önde tamamlayan Juventus, 78. dakikada Leonardo Bonucci ile bir gol daha bularak, farkı 2'ye çıkardı.
88. dakikada siyah-beyazlı takımın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, skoru 3-0'a getiren golü attı.

Juventus, Sampdoria'yı 3-0 mağlup ederek, ligde yeni sezona 3 puanlı başlangıç yaptı.

Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral da yedekler arasında başladığı maça, 82. dakikada Giorgio Chiellini'nin yerine dahil oldu.


- Serie A'daki diğer karşılaşmalar


Juventus-Sampdoria mücadelesi dışında ligde bugün 3 maç daha yapıldı.

Napoli, deplasmanda Parma'yı 2-0 yenerken, Genoa da evinde Crotone'u 4-1 gibi farklı skorla mağlup etti.

Sassuolo ise evinde ağırladığı Cagliari ile yenişemedi ve 1-1 berabere kaldı. Sassuolo kadrosunda bulunan milli futbolculardan Mert Müldür, 75. dakikada Jeremy Toljan'ın yerine oyuna girerken, Kaan Ayhan ise 90+5. dakikada Filip Djuricic'in yerine son dakikalarda oyuna dahil oldu.

Ligin ilk haftasında Milan, yarın Bologna'yı konuk edecek.

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