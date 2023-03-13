Serie A'da 7 gollü maç
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Roma sahasında konuk ettiği Sassuolo'ya 4-3'lük skorla yenildi.
Serie A'nın 26. haftasında Roma, Olimpico Stadyumu'nda Sassuolo'yu konuk etti.
Konuk ekip, Lauriente'nin 13 ve 18. dakikalarda attığı gollerle 0-2 öne geçti. 26'da Roma Zalewski'nin golüyle skoru 1-2'e getirdi.
45+3'te Roma'da Kumbulla ceza sahasında yaptığı hareket nedeniyle penaltıya sebep olurken direkt kırmızı kart gördü. Berardi, 45+4'te Sassuolo'nun 3. golünü attı.
Dybala, 50'te harika bir şutla farkı 1'e indirse de Sassuolo, 75'te Pinamonti ile skoru 2-4'e getirdi.
90+4'te Roma'nın 3. golünü atan Wijnaldum skoru tayin etti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Sassuolo sahadan 4-3 galip ayrıldı.
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Maçı 3-4 kaybeden Roma 47 puanda kaldı. Sassuolo puanını 33'e yükseltti.