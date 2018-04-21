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Seri üretimine başlandı!

Kanadalı Roshel Defence Solutions, çok rollü Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) Senator’un seri üretimine başladığını duyurdu.

21 Nisan 2018 Cumartesi 11:38
Seri üretimine başlandı!

Kanada’nın Roshel Defence Solutions firması, yeni geliştirdiği çok rollü Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) Senator’un seri üretimine başladığını duyurdu.

Firmanın açıklamasına göre Roshel Senator, yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş off-road özelliklerine sahip olmasıyla benzerleri arasında ciddi fark var. Araç, değiştirilebilir görev modülleri ile personel taşıyıcı görevinin yanı sıra tıbbi tahliye, komuta kontrol, patlayıcı madde imhası (explosice ordnance disposal/EOD), nükleer, biyolojik ve kimyasal madde keşif görevleri için de yapılandırılabiliyor.

Senator CEN B7/STANAG 4569 Seviye II'ye kadar balistik ve mayın koruma sağlıyor. Firma, aracın resmi lansmanını 2018 AUSA'da yapacak.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 11:38
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