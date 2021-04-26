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Teknoloji Seri üretime geçilmişti! Yurt dışından talep geldi
Teknoloji

Seri üretime geçilmişti! Yurt dışından talep geldi

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TSK'nın eğitim uçağı ihtiyacını ve yakın hava desteği görevlerini yerli ve milli imkanlarla karşılamak için TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürkuş'la ilgili olarak seri üretime geçildiğini ve yurt dışından 12 adet sipariş için kontrat aşamasında olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 09:57:00 -
Seri üretime geçilmişti! Yurt dışından talep geldi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, CNN Türk'te Türkiye'nin milli üretim hava araçlarını tanıtırken yürütülen çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Yurt dışından talep var"

Kotil, eğitim uçağı ihtiyacının ve yakın hava desteği görevlerinin yerli ve milli imkanlarla karşılanması amacıyla geliştirilen Hürkuş'a yurt dışından talep olduğunu söyledi.

"12 tane göndereceğiz"

Hürkuş'un seri üretimine başlandığını belirten Kotil, "İnşallah yurt dışına ihracatı başlayacak. Hürkuş'a yurt dışından talep var ama imzalamadan paylaşamayız. Kontrat imzalansın ondan sonra paylaşayım. İnşallah 12 tane kadar yurt dışına göndereceğiz gibi gözüküyor" dedi.

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