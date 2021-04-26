Seri üretime geçilmişti! Yurt dışından talep geldi

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TSK'nın eğitim uçağı ihtiyacını ve yakın hava desteği görevlerini yerli ve milli imkanlarla karşılamak için TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürkuş'la ilgili olarak seri üretime geçildiğini ve yurt dışından 12 adet sipariş için kontrat aşamasında olduklarını söyledi.