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Gündem Seri üretim bandına oturan koronavirüs aşısının ilk görüntüleri ortaya çıktı
Gündem

Seri üretim bandına oturan koronavirüs aşısının ilk görüntüleri ortaya çıktı

Pfizer ve BioNTech ilaç şirketlerinin geliştirdiği yeni tip koronavirüse (Kovid-19) aşısının ilk görüntüleri yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 07:29:00 -
Seri üretim bandına oturan koronavirüs aşısının ilk görüntüleri ortaya çıktı

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanlarının kurduğu BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısında sona gelindi. Pfizer, Belçika Puurs'taki fabrikasından paylaştığı video ile bütün dünyayı heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu. Şirket, Belçika'daki Puurs'ta geliştirilen Kovid-19 aşılarının seri üretim bandındaki üretim aşamasını uluslararası kamuoyu ile paylaştı.

Dağıtıma çıkmaya hazır

İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Mail on Sunday'in manşetlerine taşıdığı bu görüntülerde Pfizer'ın şu an bile yüz binlerce dozluk aşı ürettiği tespit edildi. Üretilen bu aşıların depolanacağı ve klinik test sonuçlarına göre satışa çıkarılabileceği belirtildi. Pfizer, aşının güvenli ve etkili olduğunun klinik olarak da kanıtlanması ve resmi mercilerden de onay alınması durumunda üretilen aşının dağıtılacağını duyurdu.

İki dozluk aşı geliştirildi

Şirket 2021 yılında 1.3 milyar doz aşı üretmeyi planladıklarını duyurdu. Şirket Kovid-19 aşılarının iki doz olarak geliştirildiğini de açıkladı. Pfizer'ın Birleşik Krallık CEO'su Ben Osborn, "Aşıların üretim bandındaki hareketini görmek harika bir histi. Bütün bu çabaların ve uğraşının sonucunda aşının  gerçekten bir ürün olarak karşımıza çıkması yüzüme kocaman bir gülümseme ekledi" ifadesini kullandı.

Pfizer ve Almanya merkezli BioNTech şu an 44 bin insan üzerinde denemelerine devam ediyor. Geliştirilen aşı için ABD'deki mercilere Kasım ayında aşının acil durumlarda kullanımı için başvurulacağı belirtildi.

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