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Aktüel Seri katil! Üç il için: 5 cinayet davasında ilgili dikkat çeken gelişme! İdamı iptal edildi: Damar yolu 8 defa bulunamadı
Aktüel

Seri katil! Üç il için: 5 cinayet davasında ilgili dikkat çeken gelişme! İdamı iptal edildi: Damar yolu 8 defa bulunamadı

Yeniakit Publisher
2024-02-29 18:15:00 - 2024-02-29 18:27:58
Seri katil! Üç il için: 5 cinayet davasında ilgili dikkat çeken gelişme! İdamı iptal edildi: Damar yolu 8 defa bulunamadı

İdam cezasına çarptırılan seri katil için karar verildi ama Thomas Eugene Creech'in infazı, defalarca denenmesine rağmen bulunamayan damar yolu sebebiyle iptal edildi.

Üç eyalette beş cinayetten hüküm giyen ve daha fazlası da olduğu düşünülen 73 yaşındaki seri katil Thomas Eugene Creech, 1974'te hapsedildi.

Creech, 1981'de hapishanede 22 yaşındaki mahkum arkadaşı David Dale Jensen'i öldüresiye dövdüğünde ömür boyu hapis cezası idam cezasına döndü.

Creech'in dün Idaho Güvenlik Kurumu'ndaki infazı, üç tıbbi ekip üyesinin serum takmak için sekiz kez damar yolu bulmayı denemesine rağmen ulaşılamayınca iptal edildi.

Ceza İnfaz Kurumu Direktörü Josh Tewalt, tıbbi ekibin bazı denemelerde damara ulaşamadığını, bazılarında ise ulaşabilseler de damar kalitesi konusunda endişelendiklerini ifade etti.

Tewalt, "Her girişim birkaç dakika sürse de damar yolu açılamadığı için infaz iptal edildi." dedi.
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