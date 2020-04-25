Seri imalatta kullanılan yayların standartlarının uygulanmasına düzenleme

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, taşıtların süspansiyon sistemlerinde de kullanılan yaylara ilişkin standartların uygulamaya konulmasına ilişkin hususlar belirlendi.

Bakanlığın TS 1441-1 Yaylar-Kalite Gerekleri-Silindirik Helisel Sıkıştırma yayları (basınca çalışan)-Bölüm 1: Yuvarlak Tel ve Çubuktan İmal Edilen, Sıcak Sarılmış Standardı ve TS 1441-2 Yaylar-Kalite Gerekleri-Silindirik Helisel Sıkıştırma Yayları (basınca çalışan)-Bölüm 2:Yuvarlak Çubuktan İmal Edilen, Seri İmalat İçin Standardı İle İlgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ ile söz konusu ürünlerin standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususlar belirlendi.

TS 1441-1 olarak adlandırılan standart, daire kesitli çubuktan, sıcak sarılan silindirik-helisel sıkıştırma yaylarının tarifini, sınıflandırma ve özelliklerini, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dair hususları kapsıyor.

Diğer bir standart olan TS 1441-2 de seri olarak yuvarlak çubuktan imal edilen, silindirik helisel sıkıştırma yaylarının tarifini ve deneylerini içeriyor.

Bu standart kapsamına giren yaylar esas olarak taşıt süspansiyonlarında kullanılırken, taşıt süspansiyon yayları genel olarak büyük ölçekte ve otomatik üretim hatlarında seri olarak imal ediliyor. Bu sebeple imalat toleransları diğer yaylara göre daha dar olarak belirlenirken, bu standartta belirtilen müsaade edilebilir sapmalar için silindirik helisel sıkıştırma yaylarına uygulanan şartlara açıklık getirildi.

Tebliğ ile söz konusu standartların imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olması uygulamaya konuldu.

Öte yandan bu standartların Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmamasına ilişkin karşılıklı tanıma hükmü getirildi.

Tebliğ 6 ay sonra yürürlüğe girecek.