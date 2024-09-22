Serhat Akın’dan Ali Koç’a hodri meydan: Yüreğin yetiyorsa gelirsin!

Sports Digital Youtube kanalında Serhat Akın, Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

Serhat Akın’ın açıklamaları şöyle;

"ALLAH, ALİ KOÇ'A VERMİYOR"

"6 senedir başarı yok, 'Ali Koç istifa' diye niye bağırmıyorlar? Bağırmayanları kınıyorum. İşin ciddiyetini kavrasınlar, burası Fenerbahçe! Ben inançlı bir insanım. Allah, Ali Koç’a vermiyor."

"BU İŞ TEHDİTLE OLMAZ"

"Taraftarı 6 sene susturursan, bu hale gelirsin. Bu adama neden 'İstifa' diye bağırmıyorlar? Satılmış köpeklere ayrı geleceğim! Ali Koç’un suratına söylüyorum, 'Topunuz gelin, bir fazlası.' Bu iş, tehditle olmaz. Satın alamadıklarını tehdit ediyor. Az kaldı Başkan, senin süren doldu!"

"2 AYDIR SUSUYORDUM"

"Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenmedi, ezdi ve sürklase etti. Bu maç sabaha kadar oynansa Galatasaray yine yenerdi. Penaltı bana göre penaltı değil, Galatasaray hakkını arasın. Her değmeye penaltı verilmez. Mourinho'nun bir dokunuşunu görmedik. 2 aydır susuyordum ama buraya kadar geldi. Madem öyle olacaktı İsmail Kartal kalsaydı en azından maçı tutardı, berabere kalırdı. Lig bence koptu Galatasaray zaten 2 senedir evinde yenilmiyor, artık buradan dönmez."

"PARANIZLA KİMSEYİ SATIN ALAMAZSINIZ"

"Ali Koç ve Acun Ilıcalı'ya sesleniyorum. Paranızla kimseyi satın alamazsınız. Arabalar, evler, yatlar alırsınız ama karakteri alamazsınız. 6 senedir başarısız olan adamı gönderemiyoruz. Galatasaray 2 sene şampiyon olan, Icardi'nin üzerine Osimhen'i getiren başkanın kellesini istiyor. Hangisi doğru? Büyük takım refleksi budur işte." ifadelerini kullandı.