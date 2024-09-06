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Spor Serhat Akın çıldırdı! Acun Ilıcalı'ya bakın ne dedi
Spor

Serhat Akın çıldırdı! Acun Ilıcalı'ya bakın ne dedi

Yeniakit Publisher
2024-09-06 17:18:00 -
Serhat Akın çıldırdı! Acun Ilıcalı'ya bakın ne dedi

Bışar Özbey Serhat Akın ve Acun Ilıcalı arasında geçtiğini söylediği bir konuşmayı canlı yayında açıkladı.

BTV Youtube kanalında program yapan Bışar Özbey Acun Ilıcalı ve Serhat Akın hakkında ilginç bir iddiada bulundu.

ACUN ILICALI'DAN TRANSFER TEKLİFİ

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Bışar Özbey Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın şu günlerde yorumculuk yapan Serhat Akın’ı kendi televizyon kanalına transfer etmek istediği ifade etti.

"ŞİMDİ Mİ ARAMAK AKLINA GELDİ"

Özbey, Acun Ilıcalı’dan gelen bu teklif karşısında Serhat Akın’ın ise “Sen benim telefonlarıma 6 yıldır bakmıyordun. Şimdi mi aramak aklına geldi” şeklinde cevap verdiğini belirtti.

"YAKIN ÇEVRELERİNDEN DUYDUM"

Özbey bu iddiayı Acun Ilıcalı veya Serhat Akın’dan değil ancak yakın çevrelerindeki insanlardan duyduğunu belirtti.

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