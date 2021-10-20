Sergiyi basan grup Meral Akşener’in maskesini indirdi

Diyarbakır’da 16 Ekim’de HDP’ye yakınlığı ile bilinen Ahmet Güneştekin’in faili meçhul cinayetler konulu “Hafıza Odası” sergisi tartışmaları beraberinde getirdi. Serginin içeriği hakkında farklı yorumlar yapılırken, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun PKK yancısı HDP’lilerle birlikte söz konusu sergiyi gezmesi büyük tepkilere neden oldu.

İYİ Parti’nin çakma ülkücü Genel Başkanı Meral Akşener de Hafıza Odası sergisine çelenk göndererek desteğini belirtti. Akşener’in gönderdiği çelenk tepkilere neden olurken, sergiye giden bir grup genç protesto gösterisi düzenledi. Sergide adı geçen faili meçhullerin Meral Akşener’in İçişleri Bakanlığı dönemine de ait olduğunu ifade eden grup, sergilenen tabutları surlardan aşağı atarak tepkisini gösterdi.

Protestocu grup şu ifadeleri kullandı:

“Burada yapılan sergi değil, Kürt halkının, Amed halkının bütün değerlerine ihanettir. Sergi adı altında gösterilen tabutlar, faili meçhul cinayetlerdir. Dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener, bu serginin açılışına çelenk göndermiştir. Hem katledip hem de çelenklerle bunları kutlamak, açılışlarını Kürtçe şarkılarla yapmak, Kürtçenin yasak olduğu bir dönemde, insanların sırf Kürt olduğu için katledildiği bir dönemde, bu tabutları, aşağıda görülen ayakkabıları asmak, bütün Kürt halkına, bütün Kürt değerlerine ihanettir.”

AK Partili isimden sergiye tepki

AK Parti eski Mardin Milletvekili ve MKYK Üyesi Orhan Miroğlu da yapılan sergiye tepki gösterdi.

Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Miroğlu şunları yazdı:

“Diyarbakır’daki “Hafıza Odası” sergisi için yazılan yazılar birer güzellemeden ibaret: Turizm şaha kalkmış! Nişantaşı sosyetesi Kürtler’in başına gelenleri anlamış (Özkökler bilmiyordu valla, doğru!!!) Hafıza Odası açılışında düğün dernek yapmak Avrupa’da bile adettenmiş! Peki, madem mevzu yüzleşme, devlete bağlanan hak ihlallerini yazıyorsunuz da PKK’nın hiç mi günahı yok! Elinize bir demet beyaz gül alıp Diyarbakır annelerinin nöbet tuttuğu çadıra gitmek sizin ve ‘hafıza sanatçınız’ Güneştekin’in aklına niçin gelmedi? O anneler yüzleşme harici mi!

Ya Diyarbakır cezaevi mağdurları! Binlercesi yaşıyor o şehirde! Sahi siz o cezaevini konu edinen bir sergiyi açarken,onlar neredeydiler?Gerçek şu ki, hiç bir şeyle yüzleşmediniz, mağdurları incittiniz ve bir şehrin hafızası üzerinden İmamoğlu için siyasi piar çalışması yaptınız!”