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Spor Sergio Oliveira'nın yeni takımı belli oldu! Yunan basını duyurdu!
Spor

Sergio Oliveira'nın yeni takımı belli oldu! Yunan basını duyurdu!

Yeniakit Publisher
2024-09-04 10:43:00 -
Sergio Oliveira'nın yeni takımı belli oldu! Yunan basını duyurdu!

Galatasaray'da gözden düşen Sergio Oliveira için flaş bir iddia ortaya atıldı. Yunan basını Oliveira'nın Olympiacos'a transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray'da gözden çıkarılan Sergio Oliveira ile ilgili dikkat çeken bir haber ortaya atıldı.

Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Sergio Oliveira için Yunanistan basınından sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

 OLYMPİAKOS İLE SÖZLEŞME İMZALADI İDDİASI

SDNA'nın haberine göre; Olympiakos, Sergio Oliveira'yı transfer etti. Haberde Portekizli orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Yunan ekibinin, deneyimli isim için ödeyeceği bonservis parasından bahsedilmedi.

Galatasaray, Sergio Oliveira'yı 2022-23 sezonu başında Porto'dan 3 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

32 yaşındaki futbolcunun Sarı-Kırmızılılarla 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

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