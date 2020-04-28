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Spor

Sergio Llull, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın takımına seçildi

2020-04-28 14:36:41 -
Sergio Llull, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın takımına seçildi

İSTANBUL (AA) - İspanya'nın Real Madrid Basketbol Takımı'nda forma giyen Sergio Llull, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın en iyi takımına seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Sergio Llull'un taraftar, oyuncu, antrenör ve medya mensuplarının oylarıyla belirlenen Avrupa Ligi'nde 2010-2020 yıllarının en iyi takımına girdiği duyuruldu.

Kariyerinde Real Madrid formasıyla 7 kez Dörtlü Final oynayıp 4'ünde şampiyonluk maçına çıkan 32 yaşındaki İspanyol basketbolcu Llull, 2015 ve 2018'de kupayı kaldırma başarısı gösterdi.

Llull, 2017'de ise Avrupa Ligi'nde en iyi 5'e seçilirken, sezonun en değerli oyuncusu ödülüne de layık görüldü.

Ligde son 10 yılın en iyi takımına daha önce seçilen isimler, Kyle Hines, Juan Carlos Navarro, Luka Doncic, Dimitris Diamantidis, Georgios Printezis, Milos Teodosic ve Nando De Colo olmuştu.


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