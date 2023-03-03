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Spor Sergio Busquets El Clasico tarihine geçti
Spor

Sergio Busquets El Clasico tarihine geçti

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i 1-0 mağlup etti. El Clasico tarihinin en çok forma giyen ismi 46 kezle Sergio Busquets oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 07:16:00 -
Sergio Busquets El Clasico tarihine geçti

Barcelona’ya mağlup olan Real Madrid, Bernabeu’da Nisan 2022’den bu yana ilk kez yenilgi aldı. Real Madrid, Barcelona karşısında isabetli şut çekemeden maçı bitirdi. Barca'ya galibiyeti getiren golü 26'da Kessie kaydetti.

Real Madrid'e karşı 46 kez sahaya çıkan Sergio Busquets, Lionel Messi ve Sergio Ramos'u geride bırakarak 'En çok El Clasico maçına çıkan futbolcu' unvanına sahip oldu. Öte yandan Busquets, 22 galibiyetle en çok El Clasico maçı kazanan oyuncu oldu.

Real Madrid'de sarı kart gören Vinicius Junior, cezalı duruma düştü. Brezilyalı oyuncu rövanş maçında forma giyemeyecek.

Real Madrid'de sakatlığı bulunan Alaba ile Mendy kadroda yok. Barcelona'da ise Pedri, Dembele ve Lewandowski sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
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