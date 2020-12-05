Sergey Lavrov: Rusya ve Türkiye kimsenin önünde eğilmez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, katıldığı "Akdeniz: Roma Diyaloğu" konferansında Türkiye ile yapılan iş birlikleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Lavrov, Rusya ile Türkiye arasındaki iyi komşuluk ilişkileri olduğunu belirterek, Moskova ve Ankara'nın çeşitli yönlerde başarılı bir şekilde işbirliği yaptıklarını ve ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi için planları olduğunu vurguladı.

Çeşitli konulardaki yaklaşım farklılıklarına rağmen, iki ülkenin sonunda çabalarını birleştirmeyi ve çeşitli silahlı çatışma bölgelerinde ateşkese yardım etmeyi başardığını söyledi.

Türkiye düşmanlıkları sona erdirmek için işbirliği yapıyor

Türkiye’nin, Karabağ gibi diğer alanlarda da düşmanlıkları sona erdirmek için çaba sarf ettiğini belirten Lavrov, Suriye’de de Türkiye ve İran ile birlikte krizi çözmek için en umut verici mekanizma olan Astana grubunu oluşturdukları belirtti.