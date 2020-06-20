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Spor

Sergen’den 5 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor maçına 5 değişiklikle çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 21:41:49 -
Sergen’den 5 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor maçına 5 değişiklikle çıktı. Antalyaspor maçında forma giyen Diaby, Boyd ve Güven yedek beklerken, sakatlıkları bulunan Vida ve Boateng de kadroda yer almadı.


Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor maçına 2’si zorunlu 5 değişiklikle çıktı. Antalyaspor karşısında ilk 11’de sahaya çıkan oyunculardan Diaby, Boyd ve Güven Yalçın, Denizlispor karşısında yedek kulübesinde mücadeleye başladı. Antalya karşısında oynayan Vida ve Boateng ise sakatlıkları nedeniyle Denizli’ye götürülmedi. Geçen hafta mücadeleye sonradan dahil olan isimlerden Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Kevin N’Koudou, Denizlispor maçında ilk 11’de sahaya çıktı. Cezası biten Burak Yılmaz formasına tekrar kavuşurken, Vida’nın yokluğunda ise Enzo Roco ilk 11’de şans buldu.

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