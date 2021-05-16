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Spor Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalanacak mı? Beşiktaş'tan açıklama
Spor

Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalanacak mı? Beşiktaş'tan açıklama

Beşiktaş Kulübü yöneticisi Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın'la yeni sözleşme yapmak istediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 09:18:00 -
Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalanacak mı? Beşiktaş'tan açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlı takımdaki geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğun geldiği Göztepe maçının ardından Beyaz TV'ye görüntülü bağlanarak tarihi zaferi değerlendiren başarılı teknik adam, Beşiktaş ile sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı yönündeki soruya cevap verdi.

Sergen Yalçın, "Daha salı günü maç var, kontrat için henüz bir görüşme olmadı. Salıya kadar buradayız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü yöneticisi Emre Kocadağ ise Sergen Yalçın'la yeni kontrat konusunda sorun yaşamayacaklarına inandığı söyleyerek taraftara müjdeyi verdi.

TV100'e konuşan Emre Kocadağ, "Hocamızla haftaya oturur konuşuruz. Bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. İnşallah onu tatile sözleşme imzalamış bir şekilde göndeririz." dedi.

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