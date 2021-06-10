  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Almanya’da korona aşısı olanlara ‘Dijital aşı sertifikası’ veriliyor
New York'ta İsrail kınandı ve ‘Özgür Filistin’ gösterisi yapıldı
Portekiz İsrail'i gole boğdu
Mescid-i Nebevi İmamı ‘ihmal’ gerekçesiyle görevinden alındı
Spor Sergen Yalçın'ın anlaştığı iddia edildi
Spor

Sergen Yalçın'ın anlaştığı iddia edildi

Beşiktaş ve teknik direktör Sergen Yalçın, yeni sözleşme için anlaşmaya vardığı iddia ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 03:14:00 -
Sergen Yalçın'ın anlaştığı iddia edildi

Beşiktaş 'ta günlerdir beklenen Sergen Yalçın anlaşmasının sonuçlandığı öğrenildi. Siyah - beyazlı kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre taraflar arasında mutabakata varıldı.

Tatil dönüşü takımın başında

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çifte kupa ile tamamlayan Sergen Yalçın ve Beşiktaş yönetimi arasında iki haftadır süren görüşmeler olumlu sonuçlandı ve sözleşme için anlaşmaya varıldı. Çeşme'de tatilini sürdüren Sergen Yalçın'ın tatil sonrası İstanbul'a geleceği ve yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımın başında fiilen yer alacağı öğrenildi.

Yeni sözleşme bir yıllık

Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın arasındaki anlaşmanın tüm detayları henüz belli olmazken, son görüşmede siyah - beyazlı yönetim, geçtiğimiz sezon 7 milyon TL'ye çalışan tecrübeli teknik direktöre 15-20 milyon TL arasında yıllık ücret önermişti. Öte yandan, yeni sözleşmenin Sergen Yalçın'ın istediği gibi 1 yıllık olduğu da gelen bilgiler arasında.

Öte yandan, gelecek sezon da Sergen Yalçın'ın çalıştıracağı Beşiktaş'ın transfer rotası da şekilleniyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Yalçın, Vincent Aboubakar'ın ayrılığının netleşmesinin ardından en az iki üst düzey golcünün takıma kazandırılmasını isterken; geçen sezon kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın da takımda tutulmasını istiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay