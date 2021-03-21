Sergen Yalçın'dan tepki: Görmek istemiyoruz

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ligin kaderini belirleyecek olan maçlardan birisi olan derbi, Vida ve Ozan Tufan'ın golleriyle 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Maçın hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösteren Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar geldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'i eleştirerek, "Rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Daha önce bizim maçlarımızı da yönetti. Hakem arkadaştan memnun değiliz. Bir daha da kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz" dedi.

"Hakem arkadaştan memnun değiliz"

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...

"1 puandan memnun değilim. Çünkü oynanan oyunun karşılığı 1 puan olmamalıydı. Özellikle öne geçtikten sonra maçı bitirecek çok fazla pozisyon yakaladık. Ama çok cesur harcadık pozisyonları. Fenerbahçe kalecisini tebrik etmek lazım."

"Hakem arkadaşlar ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Daha önce bizim maçlarımızı da yönetti. Hakem arkadaştan memnun değiliz. Bir daha da kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz. Biz böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz. Ortadan yöneten, gördüğünü çalan hakemler gelirse çok iyi olur"

"Bu bir oyun. Oyuncular hata yapabiliyor. Maç da kaybedebiliriz. Oyunun geneline baktığımız zaman oyuncularımızın performansından memnunuz. Erkenden bitirebileceğimiz bir maçtı. Kazanamadık ama kaybetmedik de. Bir ara var. Bu arayı en şekilde dinleneceğiz."

"Bu oyuncular salı günü 120 dakika top oynadı kupa maçında. Ama istekli ve arzuluydu takım. Oynanan oyundan ve mücadelenden çok memnunum. Sonuç beraberlik oldu. Bu tür sonuçlar çıkar. Daha ligin bitmesine çok zaman var. Devamına bakacağız."