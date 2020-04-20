Sergen Yalçın'dan Talisca açıklaması

Ligin geri kalanının Antalya'da oynanması ihtimalini değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, bu düşünceyi çok sağlıklı bulmadığını söyledi.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, bu süreçte daha çok evde vakit geçirdiğini söyledi.

Ligin geri kalanının Antalya’da oynanacağı şeklinde basında çıkan haberleri yorumlayan Sergen Yalçın, "Haziran ve Temmuz ayında Antalya’da futbol oynamak bana intihar gibi geliyor. Bu durumun çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca seyircisiz futbol, çok keyifsiz" dedi.

Beşiktaş’ın başına geçtiği dönemi de anlatan deneyimli çalıştırıcı, "‘Bugüne kadar hep zor şartlarda olan takımlarda çalıştım ve farklılık yarattım. Beşiktaş’ı göze hoş gelen takım haline getirmeye çalıştık. Önde oynayan hücum yapan bir takım. Öz güven eksikti onu da vermeye çalıştık." şeklinde konuştu.

Takımla geçirdiği sürenin kısıtlı olduğundan dem vuran Sergen Yalçın, "Koronavirüs her şeyi toz duman etti. Umarım en kısa sürede eski hayatımıza geri döneriz" ifadesini kullandı.

Bazı oyuncuların yerlerini değiştirdiğini belirten 48 yaşındaki teknik adam, "Boateng’i, Boyd’u, Lens’i ve N’Koudou’yu daha verimli kullanmaya çalıştık. Önde oynayan ve agresif bir takım istiyorum" dedi.

Talisca sorusu!

Gelen sorular üzerine Talisca hakkında da konuşan Sergen Yalçın, "Talisca’yı kim istemez? Her şey bizim elimizde değil. Bilgisayar oyunu değil ki istediğimiz oyuncuyu alalım" cümlelerini kullandı.

Dorukhan'ın durumunu da değerlendiren Beşiktaş teknik direktörü, "Sakatlığı tamamen geçti ve futbol oynayacak seviyeye geldi. Hakkında çıkan haberler çok sağlıklı değil, kulak asmamak lazım" şeklinde konuştu.