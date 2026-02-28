Sergen Yalçın'dan imha planı!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Sergen Yalçın, sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte iki takımın kadroları...
Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
Siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı ve haftaya 43 puanla 4. sırada giriş yaptı.
Süper Lig'de bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Körfez ekibi ise çıktığı 23 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Selçuk İnan yönetimindeki yeşil-siyahlılar, topladığı 30 puanla 8. sırada kendine yer buldu.
Sergen Yalçın'ın ekibi, deplasmanda kazanarak gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbiye moralli çıkmayı hedefliyor.
3 EKSİK VAR
Siyah-beyazlılarda Kocaelispor karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor.
Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure müsabakada formasından uzak kalacak.
Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı teknik direktör Sergen Yalçın, Kocaelispor karşısında takımının başında yer alamayacak.
Göztepe maçında bu sezon ligdeki dördüncü sarı kartını gören 53 yaşındaki teknik direktör, Kocaeli deplasmanında kulübede görev yapamayacak.
İŞTE MÜCADELENİN MUHTEMEL 11'LERİ
Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Smolcic, Balogh, Dijksteel, Show, Keita, Linety, Tayfur, Agyei, Petkovic
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Olaitan, Cerny, Cengiz, Oh