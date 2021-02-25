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Sağlık Sergen Yalçın'dan Cenk Tosun kararı
Sağlık

Sergen Yalçın'dan Cenk Tosun kararı

Beşiktaş'ın 27.haftada Denizlispor'la oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Rachid Ghezzal kadroda yer alırken Cenk Tosun kadroya alınmadı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 19:10:00 - 2021-02-25 19:11:37
Sergen Yalçın'dan Cenk Tosun kararı

Beşiktaş Süper Lig'in 27.haftasında evinde Yukatel Denizlispor ile oynayacak.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklanırken sakatlığı sebebi ile durumu belli olmayan Rachid Ghezzal listede yer aldı. Gençlerbirliği maçında iki gol atan yeni transfer Cenk Tosun ise ödem problemi nedeniyle kadroda yer almadı.

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