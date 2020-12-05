Sergen Yalçın'dan bomba gönderme: Umarım futbola döner

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa galibiyeti sonrası değerlendirmelerde bulundu. Yalçın karşılaşmayla ilgili, "Bazı arkadaşlara hatırlatayım, geçen hafta biz de 10 kişi kaldık, rakibin 10 kişi kalması bir şey ifade etmez yani. Hala yok öyle olmuş, böyle olmuş, o işlerle uğraşıyoruz. Oyuncularım haklı bir galibiyet aldı, hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, maç sonrası uzun süredir eleştiri konusu olan 29 yaşındaki Sırp futbolcu Adem Ljajic'e de mesaj göndermeyi ihmal etmedi. Sergen Yalçın oyuncusuyla ilgili, "Adem Ljajic inşallah tekrar futbola döner diye bekliyoruz" açıklamasında bulundu.