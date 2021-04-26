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Spor Sergen Yalçın yapılan gizli görüşmeyi açıkladı
Spor

Sergen Yalçın yapılan gizli görüşmeyi açıkladı

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kayserispor maçında alkış alan ve galibiyeti getiren oyunun sırrını anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 13:09:00 -
Sergen Yalçın yapılan gizli görüşmeyi açıkladı

Beşiktaş'ta peş peşe gelen Fenerbahçe ve Ankaragücü beraberliklerine Aboubakar, Cenk, Larin, Hasic, Oğuzhan, Welinton ve Atiba'nın yokluğu eklenince Kayseri maçının önemi ve zorluğu bir kat daha artmıştı. Açıkçası camiada 'puan kaybetme' endişesi vardı. Ancak korkulan olmadı. Tam tersine Beşiktaş, sezonun en iyi futbollarından birini sergileyip Kayserispor'u adeta sürklase etti. Topla oynamada yüzde 64'e 36, şutlarda 19'a 6 gibi ezici bir üstünlük sağlayan siyah beyazlılar, 3-1'lik skorla galibiyet hasretine son verdi.

Kocadağ ve Torunoğulları da geldi

Beşiktaş o kadar istekli ve baskılı oynamıştı ki, Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu bile, "Beşiktaş'ın gücüne, temposuna karşılık veremedik" diyerek hakkını teslim etti siyah beyazlıların. Peki bu tablo nasıl gerçekleşti? Bu sorunun cevabını bizzat teknik direktör Sergen Yalçın'ın ağzından dinledik. Bakın neler anlattı... "Yedi önemli oyuncumuzun olmaması tabii ki büyük bir eksiklik ancak ben takımıma güveniyordum. Futbolcuları tesislerde topladım. Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile yöneticilerimiz Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları da geldi.

"Toplantıda başkanımız çok güzel bir konuşma yaptı; 'Buralara nasıl zorluklarla geldiğimizi siz de, biz de biliyoruz. Unutmayın; kulüpte aylarca ödemeleler yapılamadı, kimse para alamadı. Biz tüm imkanlarımızı seferber edip, alacaklarınızı ödedik. Siz de bizim bu çabamızın karşılığını en güzel şekilde verdiniz. Lideriz ve çok büyük bir avantajımız var. Bu saatten sonra geri dönüş yok; şampiyonluk için yüreğinizi ortaya koyun' dedi. Herkesi duygulandıran etkileyici bir konuşma oldu."

Sergen Yalçın, başkan Ahmet Nur Çebi'nin ardından futbolcularla birebir konuştuğunu belirterek, tam 6 saat süren bu görüşmelerde neler söylediğini şöyle dile getirdi:. "Onlara temelde ifade ettiklerim şuydu:

1- Hepiniz aynaya bakın; Türkiye'nin en iyi futbolcularısınız. Siz gerçek oyununuzu oynarsanız bu ligde karşınızda kimse duramaz.

2- Şartlar ne olursa olsun, korkmadan oynayın ve 90 dakika mücadele edin." Yalçın, Kayseri karşısındaki oyunu çok beğendiğini vurgulayarak, "Hep böyle oynarsak sorun yok. Sıkıntılarımız yok mu? Var, hem de dağ gibi ama onları bir kenara bırakıp şampiyonluğa odaklanmalıyız" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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