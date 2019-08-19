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Sergen Yalçın: "Sonuçtan ve oyundan memnunuz"

Süper Lig’in ilk hafta maçında Medipol Başakşehir’i 3-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Sergen Yalçın maç sonu yaptığı açıklamada, oynanan oyundan ve skordan memnun olduğunu söyledi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 01:09
Sergen Yalçın: "Sonuçtan ve oyundan memnunuz"

Süper Lig’in ilk hafta maçında Medipol Başakşehir’i 3-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Sergen Yalçın maç sonu yaptığı açıklamada, oynanan oyundan ve skordan memnun olduğunu söyledi.


Yalçın, başlangıçların her zaman önemli olduğunu ifade ederek, "Birçok eksiğimiz vardı, sakatlığımız, cezalarımız vardı, yorgunduk. Avrupa’da zor bir müsabaka oynadık. Bugün için oyuncuların performansından memnunuz. Başakşehir’in çok kaliteli oyuncuları var. Bunu biliyorduk ona göre hazırlandık. İlk 45 dakika çok iyiydik oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. İkinci yarının başında biraz bocaladık, yorgunluk bindirince biraz bocaladık ama sonra yine toparladık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Malatya taraftarına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki maçlarda inşallah daha fazla bizi desteklerler. Birlikte hareket edersek çok daha iyi yerlere gelebiliriz. Bugün itibariyle sonuçtan ve oyundan memnunuz" ifadelerini kullandı.


Yalçın, geniş bir kadroya ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Biz kadro darlığında şikayet derken sonuçlar bunu değiştirmez. Biz geniş bir kadro istiyoruz. Çünkü bunun ligi var, sakatlığı, cezalısı var o yüzden geniş kadro lazım. Şu anda 2-3 tane oyuncuya ihtiyacımız var. Bunları alırsak elimiz rahatlar. 3-4 oyuncu sakatlanırsa çok eksik kadroyla çalışırız. Biz fotoğrafın bütününe bakarak bunları söylüyoruz. Kadro derinliğimiz olsun, içimiz rahat olsun. Rahat rahat antrenman yapalım rahat rahat maç yapalım istiyoruz. Bun bunu kendim için istemiyorum Malatyaspor için istiyorum, fotoğrafın bütüne bakmak lazım” şeklinde konuştu.



Okan Buruk: "Maça iyi başlayamadık"


Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını dile getirerek, “Ligin ilk haftası Avrupa’da maç oynamış iki takımın maçı vardı. Maçtan önce düşüncelerimiz farklıydı ama maça iyi başlamadık. İlk yarı bizim için iyi geçmedi. İkinci yarı değişikliklerle iyi başladık. Rakibi çok fazla çıkarmadık. Son iki maçta da olduğu gibi topu içeri sokamadık. Arkasından 10 kişi kaldık zaten 1 dakika sonra da golü yedik. Bu dakikadan sonra maçı çevirmek için pozisyon bulduk ama bunları da atmadık. Kaleci iyi günündeydi. Sonuca baktığımızda iyi bir oyunoynayamadık ve mağlup olduk. Üzüntülüyüz beklentimiz farklıydı. 10 kişi kalmak bizi etkiledi, bu tür hataları yapmamız lazımdı" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 01:09
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