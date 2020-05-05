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Spor

Sergen Yalçın onayladı! Beşiktaş'tan Ademola Lookman hamlesi

Beşiktaş, Leipzig'de istediği forma şansını bulamayan Ademola Lookman için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:25:00 -
Sergen Yalçın onayladı! Beşiktaş'tan Ademola Lookman hamlesi

Kara Kartal’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, gündeme yeni bir isim geldi: Ademola Lookman...

Sezon başında İngiliz ekibi Everton’dan tam 18 milyon Euro’ya Alman temsilcisi Leipzig’e transfer olan 22 yaşındaki oyuncu yeni takımına uyum sağlayamadı. Bu sezon sadece 6 lig maçında forma giyen ve bu karşılaşmalarda bekleneni veremeyen genç kanat için Beşiktaş oyuncu izleme (scout) ekibi olumlu rapor verdi.

Sergen Yalçın’dan onay geldi

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da onay vermesi sonrasında Siyah-Beyazlılar harekete geçti. Leipzig tecrübe kazanması adına İngiliz oyuncuyu kiralamaya sıcak bakarken, Kara Kartal da vakit kaybetmeden temaslara başladı. Önümüzdeki günlerde Lookman için yapılacak görüşmelerin resmileşmesi bekleniyor.

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