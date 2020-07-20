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Spor

Sergen Yalçın kaç futbolcu transfer edileceğini açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettikleri mücadelenin sonrasında yaptığı konuşmada, "Gelecek sezon 8 - 10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 00:37:00 -
Sergen Yalçın kaç futbolcu transfer edileceğini açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisi sonrası konuştu. Takımda ciddi değişiklikler olması gerektiğini kaydeden Yalçın, "Gelecek sezon 8 - 10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor.. Bunlar çok net konular. Bunları başkan ve yönetime ilettik." ifadelerini kullandı.

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