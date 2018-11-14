Sergen Yalçın ilk antrenmanına çıktı

Aytemiz Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, takımıyla ilk antrenmana çıktı. Sergen Yalçın, 'Özellikle oyunsal anlamda bazı değişiklikler yapmak gerekecek. Amacımız başarılı olmak ve iyi performans göstermek' dedi.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde akşam saatlerinde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcuların dar alanda çift kale maçla devam ettikleri idman esneme hareketleriyle sonlandı. Milli takım kamplarında olan Merih Demiral, Djalma Campos ve Junior Fernandes ile sakatlığı bulunan Barış Başdaş ve Mbilla Etame çalışmaya katılmadı.

"Değişiklikler yapmak gerekecek"

Teknik direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor'da görev almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Kendisinin gelişiyle takımda yeni bir döneme girildiğini belirten Yalçın, 'Futbolcularla birlikte umuyorum ki iyi bir sezon geçireceğiz. Geçen hafta kaybedilen bir maç var. Çok girmek istemiyorum ama bizim dışımızda bir maçtı. Olabilir, bu tür müsabakalar kazanılabilir veya kaybedebilir. Büyük maçlar her zaman zordur ama bundan sonraki süreç bizimle beraber daha farklı geçecek. Özellikle oyunsal anlamda bazı değişiklikler yapmak gerekecek. Amacımız başarılı olmak ve iyi performans göstermek. Bunun için çalışmamız lazım. Önümüzde oynayacağımız maça 10 günlük bir süreç var. Oyuncularla çalışma ve birlikte olma imkanı bulacağız. Umarım önümüzdeki haftayla beraber iyi bir başlangıç yaparız' dedi.

"Hedef için çok erken"

Ligin 13'üncü haftasında karşılaşacakları Kayserispor maçını da değerlendiren Sergen Yalçın, 'Kolay maç diye bir şey bu ligde yok. Bu ligde oynanacak bütün müsabakalar zor. Herkes çok mücadele ediyor ve maçlara iyi hazırlanıyor ama içeride oynamamız bizim için bir avantaj. Oyuncularla beraber iyi hazırlanıp, iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Şu anda hedef koymak için çok erken. Pozisyonumuz belli ligde. Biraz ligin alt tarafındayız ama ciddi bir puan farkı yok yani bunu iyi skor ve iyi mücadelelerle telafi edebiliriz. Biraz oynayalım ve maç kazanalım hedefi ondan sonra koyarız' diye konuştu.