Sergen Yalçın: "İkinci yarıda müthiş oynadık"

Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek skorunu 19'a yükselten Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından konuştu. Yalçın, takımın özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadığını ve kadrodaki her oyuncunun ilk 11'i giyebildiğini belirtti.

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden ve sahasında 3-0 galip gelmeyi başaran Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı. Galibiyetin çok önemli olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, "3 puan almak çok önemliydi. İki ağır maç oynadık. Bu maçta oyuncuların konsantrasyon sorunu yaşayıp yaşamayacağından endişeliydik. Oyuncular üzerinde son iki gündür konsantrasyon konusunda baskılar oldu. Bölümde konsantrasyon eksikliği ön plana çıktı ve basit pas hataları yaptık.İlk yarı sonunda attığımız gol oyunu rahatlattı. Yapamam İkinci yarıda da aynı şeyi söylüyorum, ikinci yarıda çok iyi oynadık.Sonra giren oyuncuların katkısı önemliydi. Geçen hafta böyleydi. 3 zorlu maç oynadık. Dinlenmek zorundayız. sakat oyuncular bir an önce geri dönecek Herkes dönerse büyük bir kadromuz olacak. Vida döndü. Geç gelen oyuncular var. Bazı oyuncuların yerlerini değiştirdik, bu da bizim takımımızda bunu gösteriyor. Kullanacak çok oyuncumuz var 11. Takımdaki herkes 11'de başlayacak. ve iyi. Hepsine teşekkür ediyorum ve bundan sonra da aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum ”.

"3 maç kazanmanın mutluluğunu yaşamak istiyoruz"

Rakiplerin genellikle iç saha maçlarında kapalı oynadığını belirten Yalçın, "Takımlar bize hata yapmaya ve gol bulmaya çalışıyorlardı. Bu tüm büyük takımlar için geçerli. Kilit açma söz konusu olduğunda bazen açabilirsiniz. Bazen açamıyorsun Bazen işler istediğin gibi gitmeyebilir, bazen iyi gidiyor Bu kazanılan maçın mutluluğu için hiçbir şey ifade etmiyor. 3 maçtır zorlu maçlar kazanıyoruz ve bu mutluluğu yaşamak istiyoruz Takımda çok güzel bir atmosfer var.Oyuncularımız çok iyi anlaşıyor, çok iyi antrenman yapıyoruz.Herkes takımın kazanması için iyi niyetle mücadele ediyor.Bu bir maraton ve doğru yorum yapmak zor 3 maçlık periyotlar olacak. Bazen 7-8 oyuncu olmayabiliyor. Oyuncu 15 gün antrenman yapmıyor ve sonra sahaya çıkıyor. Herkesin bu sorunu var, maçlarımızı kazanmak istiyoruz ”dedi. .

"Beklediğimizin 3 puan gerisindeyiz"

Takımın mücadele gücünün çok yüksek olduğunu ifade eden Sergen Yalçın, "Çok istiyorlar ve arzuluyorlar, iyi niyetler. Hepsi karakterli oyuncular. Oyunumuz oturmaya başlıyor. Bireysel performanslar yükseliyor. Geçen hafta. Larin yoktu Josef. Adam dönecek, Gökhan dönecek. "dedi. Kontratını konuşmak için erken olduğunu söyleyen Yalçın, "Bunu sonraya bırakalım. Şu anda şampiyonluktan bahsetmek için çok erken. Çok fazla maç var. Şubat ve Mart gibi konuşulabilir ama şimdi erken. Biz sadece sonraki maçlara odaklanıyoruz. Tek düşüncemiz bu. " Son olarak puan olarak beklediklerinin altında kaldıklarını belirten Sergen Yalçın, "Şu an kendi hesabımızın 3 puan gerisindeyiz. 10 maçlık bir periyotta ortalamanın altındayız. 1-2 kazanırsak 1-2. daha fazla maç, eşitleyeceğiz. Bu maçları kazanmak önceki kayıplarımızı telafi etti. "