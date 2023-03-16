Sergen Yalçın derken şaşırtan karar! Trabzonspor hoca adayını belirledi

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak sorusu zihinleri meşgul ederken başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın, Fatih Tekke'yi aday listesinin başına oturttuğu öğrenildi.

Trabzonspor’da, 25-26 Mart tarihlerinde yapılacak seçim öncesi hoca belirsizliği var. Abdullah Avcı’nın istifasının ardından Adana Demirspor maçında takımın başında yardımcısı Orhan Ak yer alırken, genç çalıştırıcı 4-1’lik galibiyetin ardından futbolcular ve taraftarlarla vedalaşmıştı.

Seçim öncesinde hoca belirlemek istemeyen bordo-mavililer, Orhan Ak ile görüşerek yeni teknik direktör gelene kadar takımla çalışmasını istedi.

Yeni sezon öncesi kadroda ciddi bir operasyon yapmak zorunda olan ve 40 milyon euroluk maaş maliyetini 25 milyon euro seviyelerine çekmeyi hedefleyen Trabzonspor’da, camiayı birleştirecek bir teknik direktörün göreve getirilmesi hedefleniyor.

1. sırada Fatih Tekke var

Başkanlık için geri sayımda bulunan Ertuğrul Doğan, yerli hocalar üzerinde yoğunlaşırken, 1 numaralı adayın Fatih Tekke olduğu öğrenildi. Sosyal medyada yapılan taraftar anketlerinde de Tekke ismi açık ara önde gidiyor.

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Trabzonspor’un efsane oyuncusunun İstanbulspor’da gösterdiği teknik adamlık performansının ardından mutlaka göreve getirilmesi isteniyor.

Ligin en mütevazı kadrolarından birine sahip olan İstanbulspor, kısıtlı imkanlarına rağmen çıktığı son 3 maçı kazanarak ateş hattından kurtulma yolunda dev bir adım attı. Trabzonspor’la adı geçen diğer yerli hocalar ise; Sergen Yalçın, Samet Aybaba ve Çağdaş Atan...