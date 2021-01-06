Sergen Yalçın: Bunu beklemiyorduk

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Siyah beyazlılar karşılaşmadan 6-0 galip ayrılırken, Larin 4 golle yıldızlaştı. Beşiktaş'ın diğer sayıları ise Oğuzhan Özyakup ve Hasic ile geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise maç sonrası görüşlerini açıkladı.

Sergen Yalçın, "Fantastik bir skor oldu. Bunu beklemiyorduk" dedi.

"Bugünkü oyundan fazlasıyla memnunuz. Önümüzde çok zorlu maçlar var. İyi oynayarak kazanmak bizi daha fazla mutlu ediyor" diyen Yalçın, "Gol yemeyi çok kafaya takmamak lazım. Dünyada gol yemeyen takım mı var? Bunları çok abartmamak lazım. Sonuçta kazanabiliriz de, kaybedebiliriz de. Önemli olan mücadele etmemiz" ifadelerini kullandı.

Attığı golle alkış alan Hasic ile ilgili de konuşan Yalçın, "Hasic bizi biraz sıkıntıya soktu! Gerçekten yetenekli bir oyuncu. 2-3 gün önce odama geldi, konuştuk. Kağıt üzerinde lafta yetenekli oyuncu yok. Kendisine de bunu anlattım. Demek ki benim ne demek istediğimi anlamış. O çocuktan olur. Bu oyunun nasıl oynandığını anlaması gerekiyor. 'Ben yetenekliyim' demekle olmuyor." dedi.

Karşılaşmayı 6-0 kazanan Beşiktaş, puanını 34 yaparak liderlik koltuğuna yükselmiş oldu.