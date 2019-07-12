Serena Williams rekor için korta çıkıyor

İSTANBUL (AA) - YUNUS KAYMAZ - ABD'li tenisçi Serena Williams, Wimbledon'da tek kadınlarda şampiyonluğa ulaşması halinde başarılarla dolu kariyerine bir rekor daha ekleyecek.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da yarın oynanacak final mücadelesinde 11 numaralı seribaşı Serena Williams ile 7 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, 15 bin kişilik merkez kortta yeni bir şampiyonluk sevinci yaşamak için ter dökecek.

ABD'li Williams, Wimbledon'da kupa kaldırması halinde kariyerindeki grand slam şampiyonluk sayısını 24'e yükseltecek ve Margaret Court'un "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanına ortak olacak.

Serena Williams kariyeri boyunca Avustralya Açık'ta 7, Fransa Açık'ta 3, Wimbledon'da 7 ve ABD Açık'ta da 6 kez şampiyonluğa ulaştı.

Tüm zamanların en çok grand slam kazanan sporcuları sıralamasında Margaret Court 24 şampiyonlukla ilk sırada yer alırken, bu tenisçiyi Serena Williams 23, Steffi Graf 22, Helen Wills Moody 19, Chris Evert ve Martina Navratilova 18'er kupayla takip ediyor.





- En yaşlı kadın finalist





Anne olduktan sonra ilk grand slam zaferini yaşamak isteyen Serena Williams, 37 yaş 291 günle açık dönemde finale kalan en yaşlı kadın tenisçi oldu.

Bu alanda rekor 37 yaş 258 günle Martina Navratilova'ya aitti.

Amatör dönemde ise Charlotte Cooper Sterry, 1901 yılında 37 yaş 296 günlükken teklerde şampiyon olmuştu.





- Finallerin vazgeçilmezi





Kadın tenisinin simge isimlerinden biri haline gelen ve birçok genç sporcunun rol model olarak gördüğü Serena Williams, 2007 yılından bu yana her sezon grand slam finali oynamayı başardı.

13 yıllık serisine 2007 Avustralya Açık'ı kazanarak başlayan deneyimli raket, 2011 ve 2018 yıllarında oynadığı toplam üç finali kazanamadı ve sezonu kupasız kapattı.

Williams, bu dönemde 16 kez grand slam şampiyonluğu yaşayarak elde edilmesi zor bir başarıya imza attı.

ABD'li tenisçi, 2016 yılından bu yana oynadığı son 6 finalin ise sadece 2'sinden şampiyonlukla ayrıldı. Williams geçen yıl Wimbledon ve ABD Açık'ta finalde kaybetti.





- Önündeki tek isim Navratilova





Wimbledon'da oynadığı final ve şampiyonluk sayılarında Serena Williams'ın önündeki tek isim Martina Navratilova.

Serena Williams'ın 11. finaline yükseldiği turnuvada Navratilova 12 kez final oynadı.

Alman tenisçi Steffi Graf ile 7'şer şampiyonluğu bulunan ABD'li raket, yarın kazanması halinde turnuvada 9 şampiyonluğu bulunan Navratilova'ya bir adım daha yaklaşacak.





- Halep 2. şampiyonluğu istiyor





Wimbledon'da teklerde finale yükselen ilk Rumen kadın tenisçi olarak tarihe geçen Simona Halep, kariyerinin ikinci şampiyonluğu için mücadele edecek.

Eski dünya 1 numarası Halep, ABD'li Williams karşısında 5. kez grand slam finaline çıkacak. Daha önce Fransa Açık'ta 3, Avustralya Açık'ta 1 kez final heyecanı yaşayan 27 yaşındaki sporcu, geçen yıl Paris'te ilk şampiyonluğunu kazandı.





- Williams'ın üstünlüğü var





İki tenisçi arasında bugüne kadar oynanan maçlarda Serena Williams'ın üstünlüğü göze çarpıyor.

ABD'li tenisçi, 2011 yılından bu yana oynanan 10 maçın 9'unu kazandı. Halep, rakibine karşı tek galibiyetini 2014 yılında aldı.

Williams, rakibiyle oynadığı 9 maçın 5'ini iki setle kazanırken, 4 karşılaşmada ise set vererek galip geldi.