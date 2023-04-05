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Gündem Şerefsizlerin saldırı anı böyle görüntülendi! Mescid-i Aksa'ya baskın!
Gündem

Şerefsizlerin saldırı anı böyle görüntülendi! Mescid-i Aksa'ya baskın!

Yeniakit Publisher
2023-04-05 08:04:00 -

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya gece yarısı şiddet kullanarak düzenlediği baskının görüntüleri ortaya çıktı. Şerefsizlerin baskın anı böyle görüntülendi.

İsrail polisleri, Aksa’da sabah namazının kılınmasının ardından tekbir getirerek İsrail’i protesto eden gruplara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti, buradaki kişileri copla darbetti.

İsrail güçleri, müdahale ettiği gruptan en az iki kişiyi gözaltına aldı.

Bu gece, Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

Saldırı anının görüntüleri cep telefonu kamerası ile böyle görüntülendi.

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Yorumlar

Eyman

Garabetin kalemini bile kirletmiş. O nedenle sana dokunmayacağım; oruçluyum.

YUSUF YILDIZ

Şu mübarek Ramazan günü bile Filistinli Müslümanlara saldıran lanetli siyonistler, Allah belanızı versin İnşaallah
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