Şereflikoçhisar’da AK Parti Adayı Memiş Çelik başkan seçildi Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde AK Parti adayı Memiş Çelik, oy çoğunluğuna sahip olarak başkan seçildi.

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde AK Parti adayı Memiş Çelik, oy çoğunluğuna sahip olarak başkan seçildi.



Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin başkan adayı Memiş Çelik, oyların çoğunluğunu alarak belediye başkanı seçildi.

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